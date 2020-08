WPD stopt met inzet watertaxi's naar eilanden

Publicatie: di 25 augustus 2020 13.48 uur

HOLWERD - Met ingang van 1 september 2020 stopt Wagenborg Passagiersdiensten met de inzet van watertaxi's tussen Ameland en Holwerd en Schiermonnikoog en Lauwersoog. Met het in de vaart nemen van de sneldiensten, is volgens WPD de vraag naar watertaxi's teruggelopen.

Voor reizigers die graag snel van en naar de eilanden willen, is de sneldienst een prima alternatief. Om nog beter in te spelen op de wensen van de reizigers, zal Wagenborg Passagiersdiensten het aantal afvaarten van de sneldiensten op beide trajecten de komende jaren verder uitbreiden.

De sneldiensten zetten passagiers in 20 minuten over. De schepen bieden plaats aan 48 passagiers en varen volgens een vaste dienstregeling. Reizigers kunnen hun plek aan boord gemakkelijk via de website van Wagenborg Passagiersdiensten reserveren.