BOA's de straat op met bodycams

Publicatie: di 25 augustus 2020 10.40 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland start 4 september de pilot met bodycams voor BOA's. Gedurende drie maanden wordt nagegaan of de draagbare camera's de veiligheid en het veiligheidsgevoel vergroten van de handhavers. Na de evaluatie van de pilot besluit de gemeente of de bodycam definitief wordt ingevoerd.

Uit pilots in andere gemeenten blijkt dat de bodycams inderdaad leiden tot minder geweld tegen handhavers. Dit komt vermoedelijk doordat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden en hun gedrag aanpassen. Als er toch incidenten plaatsvinden, worden die opgenomen zodat er later bewijsmateriaal beschikbaar is.

Gebruik

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert geluid, maar de beelden worden niet opgeslagen. Als er niks aan de hand is, worden deze beelden in stand-by telkens overschreven. Als een handhaver zich onveilig voelt, kan hij of zij de camera aanzetten. Zodra de handhaver de bodycam op opnemen zet, worden de beelden

wel opgeslagen, inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Op deze manier wordt ook de aanleiding van de situatie vastgelegd. De handhaver meldt het als hij of zij de opname start.

Privacy

Mensen die gefilmd zijn, kunnen binnen 21 dagen een inzageverzoek indienen bij de gemeente. Na 28 dagen worden de beelden bij de gemeente automatisch gewist. Slechts een beperkt aantal geautoriseerde mensen heeft toegang tot de beelden. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt.

De handhavers van de gemeente Smallingerland krijgen voor deze pilot acht bodycams ter beschikking.