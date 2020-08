Bestelbus op de kop in de sloot langs N355

Publicatie: di 25 augustus 2020 07.03 uur

NOARDBURGUM - Een witte Opel Combo eindigde in de nacht van maandag op dinsdag op de kop in de sloot langs de N355 bij Noardburgum. Bij de ochtendgloren zag een voorbijganger het voertuig liggen en deze sloeg alarm. Bij aankomst van de hulpdiensten, die vanaf 6.21 uur gealarmeerd werden, werd duidelijk dat het voertuig leeg was. Het raam aan de bijrijderszijde was ingeslagen.

Naast de politie, twee ambulances en de brandweer werd tevens de traumahelikopter gealarmeerd. Deze is over de ongevalslocatie gevlogen en keerde daarna terug. Een takelwagen van de brandweer is opgeroepen om het voertuig op te tillen om er zo zeker van te zijn dat er niemand onder de bestelbus lag. Een berger is later gekomen om het voertuig af te voeren.

Het doorgaande verkeer ondervond lichte hinder van de afhandeling van het ongeval. Het verkeer werd (deels) via de parallelweg geleid. Even na 7.00 uur waren alle hulpdiensten weer vertrokken. Het wachten was toen op de berger.

