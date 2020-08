Man (55) mishandelt 16-jarige

Publicatie: ma 24 augustus 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige Dokkumer die begin september vorig jaar een 16-jarige jongen mishandelde, is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf. De man zei maandag tegen rechter Maaike de Wit dat er een verhaal zat achter het voorval: zijn zoon was door het latere slachtoffer uitgescholden voor 'homo'.

"Heb een appeltje met jou te schillen"

Later kwam de vader verhaal halen. Hij was op de jongen afgelopen en had gezegd "Ik heb een appeltje met jou te schillen". De man, hij had zijn hond bij zich, zou de jongen hebben geslagen en geschopt. Tijdens de schermutseling zou de jongen door de hond van de Dokkumer in de knie zijn gebeten.

Voormalige buurjongen

Getuigen hadden verklaard dat ze zagen dat de Dokkumer meerdere vuistslagen uitdeelde, en, nadat de jongen op de grond terecht was gekomen, bovenop hem ging zitten. De verdachte erkende dat hij kwaad was en dat hij de jongen wilde aanspreken op zijn gedrag. Het zou gaan om een voormalige buurjongen, die voorheen ook al voor problemen zou hebben gezorgd.

"Neem het te allen tijde voor mijn kinderen op"

"Het spijt me dat het zo is gegaan, maar niet dat ik er naar toe ben gegaan", aldus de Dokkumer. Hij was opgekomen voor zijn zoon. "Ik neem het te allen tijde voor mijn kinderen op", zei hij resoluut. Hij was net zo vastbesloten als het om de schadevergoeding van het slachtoffer ging: "Die betaal ik niet, dat slaat helemaal nergens op."

Leeftijdsverschil

De jongen claimde 99 euro voor een kapotte jas en 124 euro voor beschadigde schoenen. Het was vooral het leeftijdsverschil waar officier van justitie Liesbeth de Ruiter een punt van maakte. "U bent 40 jaar ouder", zei zij tegen de verdachte. De officier eiste een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. "U bent over de schreef gegaan, u verdient een waarschuwing."

Geen bonnetjes

De rechter nam de eis over. De Wit hield er rekening mee dat de Dokkumer gedreven was door emoties en dat hij zelf wel doorhad dat hij te ver was gegaan. "Maar dat is geen enkele rechtvaardiging voor wat er is gebeurd". De schadevergoeding werd niet-ontvankelijk verklaard: de claim was niet onderbouwd met bonnetjes.