Dronken man (63) op de vlucht voor politie

Publicatie: ma 24 augustus 2020 10.49 uur

OLDEKERK - De politie heeft zondagnacht na een achtervolging een 63-jarige automobilist uit Zevenhuizen weten aan te houden. De man werd uiteindelijk in Oldekerk staande gehouden. Hij had te diep in het glaasje gekeken. Hij blies 805 ugl. Mogelijk heeft de man tijdens zijn vlucht ook nog een fietser aangereden.

Het begon allemaal met een 112-telefoontje van een getuige. Deze zag de dronken man slingerend rijden. De politie ging ter plaatse en in Noordwijk kreeg de man een stopteken. De man besloot daarop om op de vlucht te slaan.

De achtervolging ging gepaard met een hoge snelheid door diverse dorpen in de gemeente Westerkwartier. Bij binnenkomst in Oldekerk verloor de 63-jarige man de controle over zijn auto. Via enkele bosjes en het fietspad wist hij toch zijn weg te vervolgen. In een verderop gelegen straat werd hij door de agenten gezien en aangehouden.

Tijdens de afhandeling van het incident kregen de agenten een melding dat aan de Eekebuursterweg in Oldekerk een 15-jarige fietser gewond was aangetroffen. Via deze weg was de beschonken automobilist eerder aan de politie ontkomen. De tiener uit de gemeente Westerkwartier is gecontroleerd door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn fiets was beschadigd. Of er een verband bestaat tussen de gewonde tiener en de vluchtpoging van de beschonken automobilist wordt onderzocht. De betrokken auto en de fiets zijn meegenomen voor sporenonderzoek. De verdachte is ingesloten.