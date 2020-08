Militair (25) spuugt agent in gezicht

Publicatie: zo 23 augustus 2020 13.11 uur

HURDEGARYP - Een 25-jarige man uit Leeuwarden spuugde zaterdagnacht een politieagent in het gezicht. Het voorval vond omstreeks 2.30 uur plaats in Hurdegaryp. De man bleek militair te zijn.

De agenten waren ter plaatse gekomen om de man aan te houden in verband met het verstoren van de openbare orde. Bij de aanhouding pleegde hij verzet en spuugde hij de aanwezige agenten in het gezicht. De man is overgebracht naar het bureau. Hij wordt verder getest op corona zodat de agenten weten waar ze aan toe zijn.