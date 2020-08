CafÃ© sluit deuren, niet meer rendabel door corona

Café sluit deuren, niet meer rendabel door corona

Publicatie: zo 23 augustus 2020 12.20 uur

GORREDIJK - Café Neys sluit de deuren. Volgens uitbaters Ronny en Maaike is het niet meer rendabel om hun café aan de Hoofdstraat in Gorredijk open te houden met de huidige corona-maatregelen. Na dik 10 jaar hebben ze afgelopen week de deuren definitief achter zich dichtgetrokken.

Bovendien hebben de uitbaters een positieve overeenkomst gesloten m.b.t. de realisatie van de Aldi supermarkt op hun locatie. "Hierdoor hebben wij besloten om per direct het café te sluiten. Niet zoals wij dat voor ogen hadden, maar een groot afscheidsfeest is in deze 1,5 meter samenleving niet mogelijk."

"Zodra corona het toelaat, zullen wij op een andere locatie nog een groot afscheidsfeest gaan houden. Wij doen dit met veel wrok en tegenzin maar door de huidige situatie is dit voor ons de beste optie. De toekomst is voor de horeca te onzeker en naar onze mening niet meer werkbaar, hierbij denkend aan hoe wij zijn begonnen, 10 jaar geleden."