Lichtgewonde bij ruzie op camping in Westergeest

Publicatie: zo 23 augustus 2020 10.50 uur

WESTERGEEST - In de nacht van zaterdag op zondag ontstond er ruzie bij camping Greidpolle aan de Eelke Meinertswei in Westergeest. De politie werd om 1.36 uur erbij gehaald.

Het bleek dat er een feestje gaande was en dat er op een zeker moment iemand lichtgewond raakte bij een twist. Deze persoon liep een lichte snijwond op nadat hij door een scherp voorwerp was geraakt. De verwondingen vielen mee en een ambulance was niet nodig. De politie adviseerde iedereen om er een nachtje over te slapen. De rust keerde daarna terug in Westergeest.