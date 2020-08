Pizza met doos in magnetron: brand

Publicatie: do 20 augustus 2020 18.19 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest donderdag om kwart over vijf uitrukken voor een woningbrand aan de Zwemmer in Drachten. Een bewoner had een pizza met doos in de magnetron gedaan waarna er brand ontstond.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft vervolgens de magnetron in de achtertuin gezet en de woning geventileerd. Hierdoor bleef de schade beperkt. Ongeveer een uur na de melding kon de brandweer weer terugkeren. Er raakte niemand gewond.