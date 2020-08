Graffiti-spuiters actief in woonwijk De Drait

Publicatie: do 20 augustus 2020 17.09 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar diegenen die deze week graffiti hebben gespoten in woonwijk De Drait in Drachten. De politie laat weten dat er een onderzoek is gestart naar de daders.

Er werd op meerdere plekken graffiti gespoten. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook als zij de tags herkennen.

