Dorpsboom van Oudega tegen de vlakte

Publicatie: do 20 augustus 2020 15.45 uur

OUDEGA - De dorpsboom van Oudega is er niet meer. De boom werd donderdag verwijderd. Het karwei nam uren in beslag. De inwoners van het dorp hadden woensdagavond al een afscheidsceremonie georganiseerd bij de boom. De boom is stille getuige van vele gebeurtenissen in het dorp.

De kastanjeboom had een plekje op de hoek van de Buorren met de Gariperwei. Een centrale plek in het dorp. De boom was ziek en moest daarom gekapt worden. In de afgelopen jaren braken al diverse takken af.