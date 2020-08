Het gebruik van cannabisolie wordt steeds populairder

Publicatie: do 20 augustus 2020 15.35 uur

LEEUWARDEN - Het gebruik van cannabisolie is de laatste periode sterk toegenomen. Deze stijging in populariteit is toe te schrijven aan het feit dat steeds meer mensen de helende werking van deze olie hebben ontdekt. Cannabisolie wordt gewonnen uit de hennepplant maar in tegenstelling tot het verslavende middel wordt de olie gewonnen uit de bladeren, bloemen en stelen van de plant en niet uit de zaden.

Voedingssupplementen met CBD, een nieuwe innovatie

Voedingssupplementen met CBD worden gezien als een nieuwe innovatie. De wetenschap waar CBD vandaan komt, zal vele wenkbrauwen doen fronsen. CBD olie wordt immers gemaakt uit delen van de hennepplant. De letters CBD staan voor de afkorting cannabidiol en is een van de meer dan 120 cannabinoïden. Dit is een wetenschappelijke benaming voor een stof die in een cannabisplant voorkomt en veelvuldig voor industriële toepassingen wordt gebruikt. Deze stof is een homeopathisch middel dat gebruikt wordt om het algemene welzijn van een persoon te verhogen en het evenwicht te herstellen. CBD olie wordt daarom gebruikt in veel huid en haarverzorgingsproducten maar ook in voedingssupplementen.

Wanneer CBD olie gebruiken?

Het gebruik van CBD olie is zeker de moeite waard bij klachten waarvan je niet direct een aantoonbare oorzaak kunt aanwijzen. Als je jezelf wat lusteloos voelt, een gebrek hebt aan energie, slecht slaapt of de rust in jezelf niet kunt vinden, kan het gebruik van CBD olie werken. CBD olie heeft bij de meeste mensen onder andere een kalmerende en rustgevende werking, is energie voorzienend en zorgt voor een bevordering van een goede bloedsomloop. CBD olie is géén medicijn maar een voedingssupplement. De werking van CBD olie is nog niet wetenschappelijk bewezen maar dit komt omdat er tot op heden nog niet voldoende onderzoek naar gedaan is. De goede ervaringen van veel gebruikers leveren het bewijs dat dit middel zeker kan werken. De intensiteit van de werking is voor ieder persoon uiteraard verschillend.

Waarom het gebruik van CBD olie past in onze huidige samenleving

Het gebruik van CBD olie past perfect in onze huidige samenleving waarin we veel waarde hechten aan gezondheidszorg, voeding en milieu. Veel mensen vinden het immers van groot belang om te weten wat de invloed is van het gebruik van specifieke producten op onze fysieke- en emotionele gesteldheid.

Het gebruik van CBD olie is in gebieden als de Verenigde Staten en Canada een absolute trend. In onze regio is dit in sterke opkomst. Het is goed om te benadrukken dat CBD tot de cannabinoïden behoort maar géén psychoactief effect heeft. Het is dus geen middel waar je stoned of high gevoel van krijgt. CBD olie is dan ook niet verslavend en veelvuldig verkrijgbaar. Je kunt CBD olie gewoon online kopen bij gespecialiseerde aanbieders. Hier kun je ook terecht voor persoonlijk advies over het gebruik hiervan.