Hardleerse Noardburgumer tweemaal op de bon

Publicatie: do 20 augustus 2020 12.38 uur

LEEUWARDEN - Een hardleerse man uit Noardburgum werd woensdag meerdere keren op de bon geslingerd door de politie. De 18-jarige man reed omstreeks 10.30 uur over de Groningerstraatweg in Leeuwarden toen hij voor de eerste keer door de politie aan de kant werd gezet. Een controle op de rollentestbank liet zien dat de snorfiets een te hoge snelheid had.

De 18-jarige bestuurder kreeg een proces-verbaal voor de snelheid en op de snorfiets werd een WOK-melding gezet. Dit betekent dat hij opnieuw gekeurd moet worden. De agenten zagen de man even later toch weer rijden op de snorfiets. Hij werd opnieuw staande gehouden en kreeg deze keer een proces-verbaal voor het rijden op een voertuig waar een 'WOK-melding op zit'.