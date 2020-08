Doorstart voor kledingbedrijf Jensen

Publicatie: do 20 augustus 2020 09.54 uur

LEMMER - Kledingwinkel Jensen Family Shop uit Lemmer maakt een doorstart. Dat laat de curator weten aan het Friesch Dagblad. Van de 12 winkels zullen 10 winkels blijven bestaan. Het kledingbedrijf ging eind juli failliet als gevolg van de coronacrisis.

De curator is in zee gegaan met één van de overnamekandidaten die zich na het faillissement had gemeld. Het betreft een groep samenwerkende investeerders. De doorstart heeft wel consequenties voor de slecht draaiende winkels in Damwâld en Stiens. Deze twee winkels moeten de deuren sluiten.

In de WâldNet-regio heeft Jensen filialen in Dokkum, Burgum, Drachten en Surhuisterveen