Persconferentie: geen thuisfeestjes: max 6 personen

Publicatie: di 18 augustus 2020 19.32 uur

LEEUWARDEN - Thuisfeestjes of borrels met maximaal zes volwassen. Dat is het nieuwe advies van minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie op dinsdagavond. "Nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden, met elkaar, dat is de enige manier....."

Het gaat om een dringend advies van de overheid. Vooral bij bijeenkomsten in de privésfeer raken de laatste tijd veel mensen besmet. Het gaat vooral mis op plekken waar mensen elkaar kennen en vertrouwen. Op familiebijeenkomsten, buurtborrels en verjaardagsfeestjes. Daar worden momenteel de meeste mensen besmet. Mensen denken dat het onder elkaar veilig is maar Rutte noemt het schijnveiligheid.

In Nederland is het reproductiegetal inmiddels boven de 1. Dit betekent dat elk besmet persoon meer dan 1 persoon besmet waardoor het aantal besmette mensen toeneemt.

