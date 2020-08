Rotonde bij Twijzel drie nachten afgesloten

Publicatie: di 18 augustus 2020 12.35 uur

TWIJZEL - De rotonde bij Twijzel (N355/N369) gaat de komende drie nachten dicht vanwege werkzaamheden. De rotonde krijgt een nieuwe laag asfalt.

Vanaf 18 augustus tot en met 20 augustus werkt de provincie ’s nachts aan de rotonde. Het autoverkeer kan er, in genoemde periode, van 19.30 uur tot 5.30 uur niet langs. Overdag is de rotonde begaanbaar met enige hinder.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de N358, A7, N31 en de N356, via Surhuisterveen, Drachten en Hurdegaryp (en vice versa). Het openbaar vervoer volgt tijdens de stremmingen een alternatieve route. Dit wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Vrijdagochtend is de rotonde weer open.

