Winnaar tanktegoed bij Argos / DAB Drogeham

Publicatie: di 18 augustus 2020 11.05 uur

DROGEHAM - Mevrouw Wagenaar uit Surhuisterveen is deze week winnaar geworden van 1000 euro tanktegoed bij Argos bij de DAB in Drogeham. Tijdens de laatste weken van de Argos Win Weken viel de prijs op haar ticket. Haar prijs was een tankpas ter waarde van 1000 euro.

Klanten van Argos maakten elke week kans op 1000 euro tanktegoed. Elke dinsdag werd een nieuwe winnaar bekendgemaakt. Deelnemers konden hun bon activeren en meedoen aan de actie. De Argos Win Weken werden gehouden tussen juni 2020 en 16 augustus 2020. Klanten die in de periode hebben getankt, kunnen hun tankbonnen tot en met 23 augustus nog activeren en meedoen.