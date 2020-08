Vrouw (43) betrapt op winkeldiefstal

Publicatie: za 15 augustus 2020 12.09 uur

GROU - Een 43-jarige vrouw uit Grou is vrijdag betrapt op een winkeldiefstal. Ze probeerde rond 9.35 uur in een winkel aan de Stationsweg in Grou iets mee te nemen zonder betalen. Het ging om een waarde van 61 euro.

De vrouw is door de politie aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.