Aantal besmettingen in Dokkum loopt op

Publicatie: za 15 augustus 2020 12.02 uur

DOKKUM - Het aantal positief geteste personen dat in verband staat met de uitbraak van Covid-19 in Dokkum neemt nog steeds verder toe. Dat meldt de GGD. Op dit moment staat het aantal op 45. Een week geleden waren dit er nog 18. Elke dag komen er 2 tot 6 besmettingen bij.

De verspreiding van het virus verloopt nu vooral via kleine groepen en 1-op-1 situaties. Denk aan privé-bijeenkomsten zoals een BBQ, game-avond, familiebezoek, lunch op het werk en het met elkaar reizen in de auto. Omdat het om bekenden gaat, wanen veel mensen zich veilig en houden ze onvoldoende afstand. Ook knuffelen mensen elkaar weer vaker of schudden ze elkaars hand.

Positief getesten hebben veelal milde klachten

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat mensen vaak milde klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan keelpijn, snotterig zijn of zich niet zo lekker voelen. Dat weerhoudt mensen soms om zich te laten testen. Pas als ze horen dat een bekende met wie ze contact hebben gehad een positieve uitslag krijgt, maken ze een testafspraak. Vaak hebben ze het virus dan zelf al verder verspreid.

Alerter zijn, meer afstand houden

Volgens burgemeester Johannes Kramer is Dokkum nog niet van het coronavirus af. "Je wilt zo'n brandhaard natuurlijk zo snel mogelijk uitdoven, maar dat is nog niet gelukt. Als je elkaar kent, ga je misschien al snel losser met elkaar om. Maar juist nu is dat gevaarlijk. We zullen echt alerter moeten zijn en meer afstand moeten houden. Spreek iemand er ook gewoon op aan als diegene te dichtbij komt."

Laat je testen, ook bij milde klachten

GGD Fryslân benadrukt dat mensen met klachten zich zo snel mogelijk laten testen, ook als ze milde klachten hebben. Wie met klachten rond blijft lopen en niet thuisblijft, heeft een grote kans anderen te besmetten. Als je vervolgens positief test, moeten door de veelheid aan contacten veel mensen in quarantaine of zelfs ondernemingen tijdelijk sluiten.

Sinds deze week kunnen mensen ook online een testafspraak maken via www.Rijksoverheid.nl/coronatest. Ook de uitslag van de test is dan online in te zien.