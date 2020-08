Palmboom geplant op plek van 'nieuwe zwembad'

Publicatie: za 15 augustus 2020 11.47 uur

DRACHTEN - Op symbolische wijze is vrijdag een palmboom geplant op de plek waar mogelijk een nieuw zwembad wordt gerealiseerd. Het gaat om een locatie aan de Noorderhogeweg in Drachten. Op deze plek is 11 hectare grond beschikbaar. Een mogelijk andere locatie is aan de Sportlaan.

De palmboom is een knipoog naar een plan van Teeninga Palmbomen. Zij willen dan een soort van orchideeënhoeve combineren met het nieuwe zwembad. Op deze locatie willen ze 4 hectare grond bebouwen. "Nu afwachten wat het besluit van de gemeenteraad is, maar het zou wel een leuke combinatie zijn....."