SAR helikopter haalt persoon van schip Lauwersmeer

Publicatie: za 15 augustus 2020 10.10 uur

ANJUM - Een Search and Rescue helikopter heeft zaterdagochtend op het Lauwersmeer een persoon van een zeilschip gehaald.

De SAR helikopter vertrok vanaf de Marine basis De Kooy in Den Helder en vloog diverse rondjes boven het Lauwersmeer alvorens hij bij het zeilschip Senta was.

Nadat de helikopter een redder op de boot had afgezet werd even later de redder met een persoon van het zeilschip weer opgehesen in de helikopter. De helikopter vertrok vervolgens naar het UMCG in Groningen.

