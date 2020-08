Gewonde bij botsing op KrÃºshoeke

Gewonde bij botsing op Krúshoeke

Publicatie: za 15 augustus 2020 09.11 uur

DAMWâLD - Bij een botsing op de Krúshoeke in Damwâld is zaterdagochtend één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten werden even na 8.30 uur opgeroepen. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk een voorrangsfout.

FOTONIEUWS