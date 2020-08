Spelers VV Ternaard besmet met corona

Publicatie: wo 12 augustus 2020 14.45 uur

TERNAARD - Twee spelers van VV Ternaard zijn positief getest op corona. Dat maakt het bestuur via Facebook bekend. "Afgelopen dagen heeft het hoofdbestuur te horen gekregen dat in ieder geval twee spelers van onze vereniging positief getest zijn op het coronavirus. Eentje van de 1e selectie en eentje van het damesteam."

Het hoofdbestuur heeft besloten om alle activiteiten tot nader order te staken. Er is overleg met de GGD en leden worden later geïnformeerd over de verder stappen die genomen worden. "We hadden het natuurlijk graag anders gezien maar onze gezondheid staat op nummer 1 en we hopen door dit besluit te nemen verdere verspreiding van het virus te voorkomen."