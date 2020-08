Eindelijk: nooit meer losse klinkers door vorst

Publicatie: wo 12 augustus 2020 14.34 uur

DE WESTEREEN - De bewoners van de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen zijn blij. De gemeente is deze week gestart om de weg opnieuw aan te leggen.

Al jaren is de opdooischade een terugkerend ritueel. Door de vorst onder de klinkers komen de stenen omhoog. In januari 2019 moest de gemeente Dantumadiel de weg nog afsluiten in verband met de veiligheid. Ook ervoeren omwonenden wateroverlast bij hevige regenval.

De straat krijgt een betere fundering, een nieuw afwateringssysteem, en nieuwe stenen en stoepen. Ook wordt de weg veiliger gemaakt met versmallingen. Bovenden zijn alle problemen - volgens de gemeente - na deze reconstructie verleden tijd.

Versmallingen

Op de doorgaande weg geldt een maximum snelheid van 30 kilometer/uur. Een afwijkende kleur stenen moet dit op kruispunten duidelijker maken. Met een aantal wegversmallingen (met groenstructuren en bomen er in aangebracht), wordt het doorgaande verkeer gedwongen langzamer te rijden. Het vrachtverkeer moet voortaan via de rondweg naar het centrum.

Het werk wordt uitgevoerd door WMR uit Rinsumageast. De aannemer is eind dit jaar klaar. "Al sinds 2011 liggen er plannen om deze weg aan te pakken. Nu komt het werk eindelijk tot uitvoering. De complete straat wordt vernieuwd, vanaf de fundering tot de bestrating. Dat is ook echt nodig." vertelt wethouder Kees Wielstra.