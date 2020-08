Gebouwen in het rood: 5 voor 12

Publicatie: wo 12 augustus 2020 09.18 uur

DRACHTEN - Een divers aantal gebouwen in Nederland kleurde dinsdagavond rood. Het is een initiatief van poppodia en theaters die de noodklok hiermee luiden. De rode lampen gingen om 21.00 uur aan tot 23.55 uur. Een symbolische einddatum want het is volgens de initiatiefnemers echt vijf voor twaalf.

In Drachten werden bijvoorbeeld het gemeentehuis en poppodium Iduna rood verlicht. Ook de gemeentehuizen in Leeuwarden, Harlingen, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren deden mee. De actie moet duidelijk maken dat de culturele sector het zonder steun van de overheid niet gaat redden.

