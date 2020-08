Auto gaat in vlammen op Fjellingswei Morra

Publicatie: za 08 augustus 2020 19.15 uur

MORRA - Op de Fjellingswei in Morra is zaterdagmiddag een VW polo in vlammen op gegaan.

De auto reed op de Fjellingswei midden tussen de weilanden toen de auto in brand vloog.

Een motoragent die in Oostrum reed, zag rookwolken in de verte en reed die kant op. Toen hij ter plaatse was kreeg hij de melding via de portofoon dat er een autobrand zou zijn. Hij kon kon zich direct ter plaatse melden.

De brandweer van Anjum heeft de auto geblust. Het korps van Ternaard die ook ter plaatse kwam hoefde niet in actie te komen. De brand bleef beperkt tot de auto en sloeg niet over naar een naast gelegen weiland. De eigenaar heeft zelf de uitgebrande auto afgevoerd.

