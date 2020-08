Speeltoestel in speeltuin in brand gestoken

Publicatie: za 08 augustus 2020 17.51 uur

KOLLUM - Een speeltrein in een speeltuin aan de Valkenhof in Kollum is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gestoken door jeugd.

De brandweer werd om 04:11 uur opgeroepen om de brandende speeltrein te blussen. Door de brand liep het speeltrein aanzienlijk schade op.

