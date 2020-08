Medewerkers Halve Maan positief getest op Covid-19

Publicatie: za 08 augustus 2020 16.43 uur

DOKKUM - Twee medewerkers van Halve Maan in Dokkum zijn positief getest op het coronavirus. Dat heeft het restaurant bekendgemaakt. Het duo is uit voorzorg in quarantaine. "Daarnaast zijn er nog 5 mensen getest. Deze tests zijn gelukkig negatief uitgevallen en zij zijn dus kerngezond." aldus Halve Maan.

Het restaurant roept iedereen die in de afgelopen twee weken bij hun langs is geweest om extra alert te zijn. "Krijg je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen."

"We hebben zelf besloten om vandaag 8 augustus en zondag 9 augustus nog even dicht te blijven. Vanaf maandag 10 augustus openen wij onze deuren weer voor iedereen."