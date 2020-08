Fietser gewond na val in wespennest

Publicatie: za 08 augustus 2020 16.05 uur

KOLLUM - Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt na een val op de Tollingasingel in Kollum. De man kwam ten val nadat hij achterom keek, hij viel hierdoor van zijn fiets en viel in een wespennest.

De man werd gestoken door een wesp. Meerdere hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen maar deze werd boven het incident geannuleerd. De man is na behandeling in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De gemeente heeft na het ongeval het nest laten verwijderen.

