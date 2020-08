Veel vallende sterren komende tijd bij helder weer

Publicatie: za 08 augustus 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - De meteorenzwerm Perseïden komt er weer aan. Dat levert de komende dagen vallende sterren op. Woensdagavond bereikt volgens Weeronline de meteoren-regen het hoogtepunt en kunnen 40-50 meteoren per uur voorkomen. Het beste kijkmoment is midden in de nacht naar donderdag. "Of de condities dan gunstig zijn om te kijken zullen we moeten afwachten. Sluierwolken kunnen roet in het eten gooien."

De Perseïdenzwerm komt elk jaar rond 12-13 augustus voor, maar het aantal meteoren dat de dampkring binnendringt varieert sterk per jaar. Dit jaar is het aantal meteoren (inclusief toevallige meteoren die niet van de Perseïden afkomstig zijn) met 40-50 per uur vrij laag. Twee jaar geleden was het aantal veel hoger met 100 vallende sterren per uur.

Dit jaar zullen we ook wat geluk moeten hebben om de meteoren te zien. Behalve opklaringen wordt in de nachten ook wat bewolking verwacht. Sluierbewolking houdt de zon vaak niet tegen, maar kan voor het lichte schijnsel van de meteoren een flinke hindernis zijn. De vallende sterren die we zien bevinden zich op 80-100 km hoogte en verbranden daarna snel.

De Perseïden is de bekendste meteorenzwerm in ons land, samen met de Geminiden die rond 13 december voorkomen. Dit jaar is het aantal meteoren van de Geminiden met ruim 100 hoger dan dat van de Perseïden. Volgend jaar is het omgekeerd en zijn er meer vallende sterren van de Perseïden.