Brandje in keuken zwembad snel onder controle

Publicatie: za 08 augustus 2020 12.28 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum en Buitenpost werden zaterdag aan het eind van de ochtend opgeroepen voor een keukenbrand bij zwembad It Paradyske aan de Badweg in Kollum.

Naar verluidt was er brand ontstaan in een frituurpan. De brandweer had de brand in de keuken snel onder controle. Het buitenzwembad hoefde niet te worden ontruimd.

De brandweer heeft de keuken geventileerd, waarna ze weer konden inpakken.

