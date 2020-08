Wielrenner eindigt in sloot na botsing met auto

Publicatie: za 08 augustus 2020 11.05 uur

ANJUM - Op de kruising van de Skânserwei met de Bantswei bij Anjum kwamen zaterdag een wielrenner en auto met elkaar in aanrijding. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. De racefietser kwam in de sloot tot stilstand.

De hulpdiensten zijn om 10.17 uur opgeroepen om ter plaatse te komen. De fietser zat onder de eendenkroos en had een nat pak opgelopen. Hij is meegenomen naar een ambulancepost voor een douche.

