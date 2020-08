Teamleider bij Probo test positief op Covid-19

Publicatie: vr 07 augustus 2020 22.33 uur

DOKKUM - Een teamleider van Probo in Dokkum testte vrijdag positief op het coronavirus. Dat bevestigt directeur Leon van der Meer aan deze site. Hij laat weten dat de medewerker dinsdag voor het laatst op de werkvloer is geweest en dat er gelijk een contactonderzoek is gestart.

Een andere oproepkracht uit Dokkum is ook positief getest op het coronavirus. Hij werkte maandagavond voor het laatst en hij is één van de positief getesten van het 'feestje / vv Dokkum'. Dezen werden eerder al bekend via de media.

Van der Meer laat weten dat er bij Probo meerdere maatregelen verscherpt zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo is de kantine per direct gesloten. Deze was met de versoepelende maatregelen in juni weer geopend. Ook zijn alle werknemers opgeroepen om zich te laten testen als ze ook maar hele milde klachten hebben. Bovendien moeten ze thuis blijven.

Er zijn verder 15 werknemers naar huis gestuurd die in de omgeving van de teamleider hebben gewerkt. Een aantal is getest op corona en de GGD voert verder een contactonderzoek uit. Niet alle testuitslagen zijn bekend maar tot nu toe is er verder niemand positief getest. Werknemers die niet getest zijn, worden alsnog getest als ze wel klachten krijgen.

Het bedrijf heeft verder 10 verschillende aparte ruimtes ingericht met een eigen ingang. Het personeel komt niet bij elkaar en ook op kantoor zijn gescheiden groepen gemaakt waarbij alles in het werk is gesteld om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bij Probo in Dokkum werken zo'n 350 mensen.