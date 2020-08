McDonald's Dokkum krijgt 170 zitplaatsen

Publicatie: vr 07 augustus 2020 17.50 uur

DOKKUM - De nieuwe McDonald's in Dokkum betreft een vestiging met 170 zitplaatsen. De fastfoodketen krijgt - zoals bekend - een plekje aan de Lauwerseewei bij de carpoolplek in Dokkum.

Het restaurant trekt naar verwachting 3.393 motorvoertuigen per week. De zaterdag en zondag zijn de drukste dagen van het restaurant: 848 motorvoertuigen per dag. Op werkdagen worden 339 motorvoertuigen per dag verwacht.

De informatie is te vinden in de plannen van het restaurant. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft deze week het voorontwerp bestemmingsplan voor de vestiging openbaar gemaakt. De huidige carpoolplek wordt in de nieuwe situatie onderdeel van een veel groter parkeerterrein voor zowel forenzen als klanten.