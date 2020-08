WÃ¢ldgieltsjes geserveerd aan burgemeester Kramer

Wâldgieltsjes geserveerd aan burgemeester Kramer

Publicatie: vr 07 augustus 2020 15.58 uur

EE - Aardappelgroothandel Greydanus, Wâldgieltsjeteler Japik Wilman en Stichting Wrâldfrucht boden vrijdag de eerste Wâldgieltsjes aan aan burgemeester Johannes Kramer. In de streekwinkel annex landbouwmuseumpje van Wilman in de 'Alde Molkfabryk' in Ee maakte kok Gerben Land een traditionele maaltijd met Wâldgieltsjes klaar. In traditionele stijl diende men de maaltijd op en samen met de boer en boerenknechten van weleer genoot de burgemeester van Noardeast-Fryslân van de de Wâldgieltsjes.



Historisch verhaal over de Friese

Wâldgieltsjes: het Goud út de Wâlden

Boeren zoals vroeger klinkt romantisch, maar het leven was zwaar. De boer en zijn knechten die voor dag en dauw op hun knieën in het bouwland zaten. Trots hun aardappels aan het rooien waren welke ze ooit van de afgrond hadden gered. En nu als pioniers met de blote handen alle korfen afvulden tot ze nokje vol waren.

Na een uitputtende dag zaten deze mannen met hun doorgroefde koppen en grote eeltige handen aan tafel. In het midden een pan vol dampende Friese Wâldgieltsjes welke ook wel het Goud van de Friese Wouden werd genoemd. Met hun vork in de aanslag liep het water hun al in de mond. Voor hun een leeg bord welke lonkte om gevuld te worden met een kwak mosterdstip welke de ‘kale’ maaltijd van vroeger nog meer smaak gaf.



Sommige knechten hebben het oog groter dan de maag en wanneer deze naar voren reikt om het allereerste aardappeltje aan zijn vork te prikken volgt de boze blik van de boer. Niet omdat deze voor de boer des huizes is bestemd, maar ditmaal voor de enige gast aan tafel. Vol trots pakt de boerin haar mooiste boerenbondten bord en schept deze vol met Waldgieltsjes. Want deze allereerste aardappeltjes zijn vandaag bestemd voor de allereerste burgemeester van Noardeast-Fryslân.

