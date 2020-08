Huis van de maand: Koop Kuipersweg in S'veen

Publicatie: vr 07 augustus 2020 13.10 uur

SURHUISTERVEEN - Deze karakteristieke vrijstaande woning biedt verrassend veel leefruimte en heeft een heerlijke achtertuin en combineert dit alles met een ligging in een rustige buurt nabij het centrum van Surhuisterveen.

De goed onderhouden woning is gelegen op een perceel van ca. 303 m2 en heeft aan de voorzijde een fraai uitzicht over een groot groenplantsoen. Het gezellige winkelcentrum van Surhuisterveen en een basisschool met multifunctioneel centrum ligt letterlijk om de hoek. Maar ook alle andere voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft liggen op korte afstand.

Deze woning wordt centraal verwarmd met behulp van radiatoren, de Intergas HR combiketel wordt gehuurd en is van 2017, de ramen zijn deels voorzien van isolerende beglazing en de vloeren zijn deels geïsoleerd.

Indeling:

Voorentree, hal met laminaatvloer, woonkamer met erker, balkenplafond en eikenhouten vloer, royale woonkeuken met balkenplafond, laminaatvloer en inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, oven, spoelbak, koel/vriescombinatie, vaatwasser), kelderruimte, bijkeuken met achteringang, een aansluiting voor de wasmachine, toilet met zwevend closet, de badkamer is ingericht met een douche, designradiator en een vaste wastafel, door de brede schuifpui aan de achterzijde van de bijkeuken bereikt u de fijne achtertuin met gazon, terrassen en een berging.

Eerste etage: overloop, twee slaapkamers aan de voorzijde met laminaatvloer, twee slaapkamers aan de achterzijde, beiden voorzien van laminaatvloer.

Tweede etage: vlizotrap naar zolderberging.

Rondom de woning ligt een nette tuin, de diepe achtertuin is gelegen op het zuidwesten en ingericht met meerdere terrassen, een houten berging en een groot gazon. Deze achtertuin is ook bereikbaar via een achterom. Naast parkeren op het eigen terrein kunt u vrij parkeren in de straat.

Bent u al enthousiast geworden over Koop Kuipersweg 8 te Surhuisterveen? Bel dan nu naar 0512-369122 en maak een afspraak tot bezichtiging.