Twee coronabesmettingen bij duivenclub

Publicatie: vr 07 augustus 2020 09.38 uur

TWIJZELERHEIDE - Het coronavirus wint langzaam terrein in Friesland. Nadat donderdag twee spelers bij VV Dokkum positief getest werden, is nu bekend geworden dat twee leden van duivenclub De Gevleugelde Vrienden in Twijzelerheide Covid-19 hebben. De twee zouden het virus niet opgelopen hebben op de club.

Het bestuur heeft besloten om alle wedstrijden af te gelasten.