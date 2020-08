Dronken automobilist eindigt net niet in de vaart

Publicatie: do 06 augustus 2020 23.06 uur

TERWISPEL - Een automobilist eindigde donderdagavond met zijn voertuig in de berm langs de Kolderveen boven Terwispel. Als de auto nog verder van de weg was geraakt, had deze een duik in de vaart gemaakt.

De hulpdiensten werden om 22.00 uur gealarmeerd. De bestuurder moest bij de politie een blaastest afleggen en deze toonde alcoholgebruik aan. De man is meegenomen naar het bureau. Hij raakte verder niet gewond.

FOTONIEUWS