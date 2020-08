Drugswoning in Warten voor zes maand gesloten

Publicatie: do 06 augustus 2020 18.07 uur

WARTEN - Een woning aan de Taanpôle in Warten is donderdag op last van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden gesloten voor de duur van zes maanden.

De bewoner heeft halverwege juli de sluiting nog weten uit te stellen door een voorlopige voorziening aan te vragen. De rechter stelde de burgemeester in het gelijk. De woning is alsnog gesloten. In de woning trof de politie in maart een handelshoeveelheid harddrugs aan.