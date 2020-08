Boerin opgepakt voor vernieling op airport

Publicatie: do 06 augustus 2020 15.15 uur

BUITENPOST - Een 36-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen is donderdag door de recherche van de Koninklijke Marechaussee aangehouden voor het in gevaar brengen van de luchtvaart en vernieling tijdens de boerenprotesten op Groningen Airport Eelde.

Op donderdag 2 juli 2020 demonstreerden meerdere boeren rondom Groningen Airport Eelde. Nadat de demonstratie was afgerond, reden enkele tientallen demonstranten met hun tractoren de start– en landingsbaan van de luchthaven op. Dit leverde zeer gevaarlijke situaties voor het luchtverkeer op. Daarnaast zijn er vernielingen aangericht aan de baanverlichting.

De 36-jarige vrouw is één van de demonstranten die met haar tractor de start– en landingsbaan is opgereden. Zij is inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Marechaussee roept mensen op die meer informatie hebben over het incident zich te melden via 0800-1814.