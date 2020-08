120 uur werkstraf voor cafÃ©-inbraak en slaan getuige

120 uur werkstraf voor café-inbraak en slaan getuige

Publicatie: do 06 augustus 2020 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige man uit Boelenslaan kreeg donderdag voor de rechtbank in Leeuwarden een werkstraf van 120 uur opgelegd. De politierechter vond bewezen dat de man op 10 maart 2019 een inbraak pleegde bij snackbar It Stee aan de Kolk in Surhuisterveen. De man kwam tijdens de zitting niet opdagen. Volgens zijn advocaat ging het niet zo goed met hem.

In de bewuste nacht gooide de man een zware betontegel door de ruit. Na wat wrikken wist hij via het raam het pand te betreden. Hij zou verder niets gestolen hebben. Wel sloeg hij, eenmaal buiten, een getuige tegen de grond. Deze had hem betrapt en riep 'Blijf staan'. Ze liepen daarop naar elkaar toe en de getuige werd daarna geslagen.

De politie nam de zaak hoog op. In dezelfde maand werden beelden van de inbraak getoond bij Opsporing Verzocht. Dit leverde niets op. In december 2019 wist de politie de man alsnog - per toeval - in de kraag te vatten. Agenten hadden de man namelijk herkend via de beelden toen ze bij hem langskwamen vanwege niet betaalde boetes. De man had bij de politie verklaard dat hij financiële problemen had en daarom rondreed in de bewuste nacht. Hij moest en zou geld vinden om zijn huurbaas te kunnen betalen.

De officier van justitie eiste in deze zaak 120 uur taakstraf en 2 maanden celstraf voorwaardelijk. De politierechter ging daar in mee. De man wordt op deze manier niet uit zijn gezinssituatie gehaald. Hij kan bovendien werken aan zijn problemen. Hij zit inmiddels in een hulptraject.

De snackbar eiste 206,08 euro voor het herstel van het raam. Dat kende de politierechter toe. De getuige had 1500 euro immateriële schade gevraagd. De man had een blauw oog opgelopen en vanwege de hoofdpijn had hij niet kunnen skiën tijdens zijn vakantie. De politierechter vond deze vordering te hoog. Zij kwam op 500 euro.