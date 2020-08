Burgemeester sluit drugspand in Kollum

Publicatie: do 06 augustus 2020 12.24 uur

KOLLUM - Burgemeester Johannes Kramer heeft donderdadg een woning aan de Meckamastraat in Kollum gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor de periode van een half jaar.

Eind mei trof de politie in deze woning een handelshoeveelheid harddrugs aan. Ook werden er grondstoffen en goederen aangetroffen die bestemd zijn voor de productie van GHB. De burgemeester wilde hierop halverwege juli de woning laten sluiten. De bewoner was het hier echter niet mee eens en had de rechtbank gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. De rechter heeft de burgemeester op 30 juli 2020 in zijn gelijk gesteld en het verzoek afgewezen.

De burgemeester heeft daarop de woning laten sluiten. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van deze woning als drugspand. Burgemeester Kramer: "De produksje fan en handel yn harddrugs hawwe in grutte ympakt op de feiligens en leefberens yn ús gemeente. Ik treed hjir dan ek stevich tsjin op."