Joyrider (28) vlucht te voet voor politie

Publicatie: wo 05 augustus 2020 23.07 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige joyrider uit Gerkesklooster probeerde dinsdagnacht te voet te vluchten voor de politie. Hij werd uiteindelijk in de kraag gevat door de achtervolgende agenten.

De agenten zagen de man rond 2.30 uur rijden over de A31 richting Leeuwarden. Dat ging met een hoge snelheid. Op de Harlingerstraatweg reed de man om politie-blokkade heen en zijn rit eindigde op de Euterpestraat. De agenten die hem achtervolgden, troffen het voertuig aan en zagen dat de man was weggerend.

Op de Wagnerstraat werd hij lopend achterhaald en aangehouden. De dienders roken de geur van hennep. De man weigerde echter mee te werken aan een bloedproef. Al snel bleek dat dit de vijfde keer was dat hij werd betrapt op rijden zonder rijbewijs sinds mei 2020. In totaal stonden er 13 registraties voor rijden zonder rijbewijs. De auto van de man is in beslaggenomen.