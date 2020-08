Rijkswaterstaat plaatst camera's op A7 en A32

Publicatie: wo 05 augustus 2020 17.33 uur

HEERENVEEN - Rijkswaterstaat plaatst vanaf augustus 2020 zes camera's op de snelwegen A7 en A32 bij knooppunt Heerenveen op A7/A32. Door de camera's kan de veiligheid en doorstroming van het verkeer beter op afstand worden bewaakt.

Het toezicht gebeurt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Wolfheze. In geval van een ongeval zijn hulpdiensten snel ter plaatse, kunnen ze veilig hun werk doen en worden voertuigen snel weggehaald. "De camera's zijn voorzien van een privacy filter zodat het gebied buiten de snelweg is afgeschermd. Het gebruik van dergelijke camera's is een primeur in Friesland." aldus Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden en hinder A7/A32

De plaatsing van de camera's bij de A7 en A32 starten op maandag 10 augustus en duren tot uiterlijk zondag 6 september 2020. Begin september werken de camera's. Om veilig te kunnen werken ondervindt het verkeer enige hinder. Overdag worden er vooral vluchtstroken afgezet.