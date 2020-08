Brandweer in actie voor dakbrand in Garyp

Publicatie: wo 05 augustus 2020 01.47 uur

GARYP - De brandweer van Burgum werd in de nacht dinsdag op woensdag opgeroepen voor een dakbrand in Garyp. Aan de Lytse Buorren was brand ontstaan op het dak van een berging.

Al voor de brandweer ter plaatse was hadden de bewoners de brand zelf al geblust. Brandweerlieden zijn met een ladder het dak op gegaan om na te blussen en om te controleren of de brand echt was geblust. De gealarmeerde brandweer van Leeuwarden hoefde niet meer in actie te komen.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door dakwerkzaamheden eerder op de dag. Bij de brand raakte niemand gewond.