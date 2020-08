Politie doodt ree met kogel na aanrijding

Publicatie: wo 05 augustus 2020 00.15 uur

HARKEMA - Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt nadat zij op de Betonwei in een busje in aanrijding kwamen met een ree. Ze reden op dat moment in de richting van Harkema.

De politie heeft met een kogel de ree uit zijn lijden verlost. De vrouw raakte bij het ongeval gewond en zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenthuis. Het ongeval vond plaats omstreeks 23.39 uur. Een opvang uit Oldeberkoop heeft later de ree opgehaald.