Veroorzaker speedboot-ongeval is gevonden

Publicatie: di 04 augustus 2020 11.50 uur

WESTERGEEST - De eigenaar van een kruiser die zaterdag bij Westergeest een speedboot liet zinken is gevonden. Na een oproep op Facebook kwamen er een aantal tips binnen bij de eigenaar van de speedboot. Naar aanleiding van deze tips kon de identiteit van de dader worden achterhaald. De beide betrokken partijen zijn er inmiddels samen uitgekomen.

De speedboot zelf is inmiddels weer boven water gehaald. Met name de motor heeft schade opgelopen, aangezien deze geheel onder water heeft gelegen. De motor is naar een monteur gebracht die deze helemaal uit elkaar heeft gehaald. Na reparatie werkte de motor wel weer. Wat precies de aanleiding van het ongeval was is niet bekend.