Grasmaaier belandt in het water in Kollum

Publicatie: di 04 augustus 2020 10.41 uur

KOLLUM - Aan de Oostenstein in Kollum is dinsdagochtend een grasmaaier van de gemeente te water geraakt. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Twee wandelaars met een hond ontdekten de grasmaaier in het water en hebben direct bij een woning aangebeld om 112 te bellen. De bewoner die nog lag te slapen bedacht zich geen moment en sprong in het water om te kijken of de bestuurder nog in het voertuig zat. Dit was niet het geval. Door zijn zoekactie raakte hij licht gewond. Mensen dachten dat de bestuurder misschien onder de maaimachine lag.

De brandweer en ambulance waren snel ter plaatse. Toen de hulpdiensten aan het overleggen waren vertelde een schipper van een boot die daar lag aangemeerd dat de man al uit het voertuig was en naar huis was om droge kleren. Volgens de schipper was het ongeval gebeurd omstreeks 8.00 uur. Een berger heeft de grasmaaier uit het water gehaald.

FOTONIEUWS