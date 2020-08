Rusland toch niet zo negatief over crypto

DRACHTEN - Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er heel wat landen die een beetje een dubbel standpunt innemen over cryptovaluta. Een van deze landen is Rusland. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar zij precies staan. Echter komt hier mogelijk verandering in. Het Russische ministerie van Economische Ontwikkeling heeft namelijk kritiek geuit op een voorstel om cryptovaluta in Rusland te verbieden. Het succes van cryptovaluta is namelijk afhankelijk van de wereldwijde adoptie van onder andere overheden.

Russisch ministerie bekritiseert nieuw wetsvoorstel

Het Russische ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een brief gestuurd naar de Staatsdoema, het lagerhuis van de Federale Assemblee van Rusland, waarin kritiek wordt geuit op het wetsvoorstel dat een verbod op cryptocurrencies in het land beoogt. Russische ambtenaren hebben gedetailleerd uiteengezet dat het wetsvoorstel een volledig verbod op de uitgifte en circulatie van bestaande cryptocurrencies in Rusland voorstelt. Hierdoor zouden rechtspersonen en individuele ondernemers die zich met deze activiteiten bezighouden mogelijk boetes krijgen.

Het ministerie legde uit dat de bestaande wetgeving voor grensoverschrijdende transacties de rechten van de gebruikers van cryptocurrencies niet beschermd. Zij beweerde dat dit alle operaties buiten Rusland zal verdringen, dit zou de economie van het land aanzienlijk kunnen aantasten.

Tijd voor een ander voorstel

In zijn brief benadrukte het ministerie de noodzaak om de tekst van het wetsvoorstel te wijzigen om te voorzien in "het creëren van mechanismen voor de gecontroleerde circulatie van cryptocurrencies". Zij kunnen onder meer betrekking hebben op het vaststellen van vereisten voor de uitgifte en de omzet van cryptocurrencies en de exploitanten ervan.

Er moeten ook procedures worden vastgesteld om deze exploitanten in staat te stellen crypto-gerelateerde activiteiten uit te voeren. De brief zegt ook het volgende: "Er wordt voorgesteld om de bevoegdheden van de regering van de Russische Federatie (samen met de Bank van Rusland) toe te kennen aan sub-wetgevende regelgeving op dit gebied".

Kritiek is altijd welkom

Anatoly Aksakov, voorzitter van de Doema-commissie voor de financiële markt, vertelde Kommersant dat hij de brief van het ministerie van Economische Ontwikkeling nog niet had gezien. Hij zei het volgende: "Het is goed dat ze kritiek hebben, we hebben geen goedkeuring nodig, we hebben kritiek nodig." Volgens hem steunt de centrale bank van het land, de Bank van Rusland, "over het algemeen het wetsvoorstel met enkele wijzigingen". De opmerkingen van het publiek over de voorgestelde wetgeving zullen tot medio juni worden verzameld en dan zullen we zien of we in Rusland cryptocurrency zoals IOTA kunnen kopen. De ontwerp wet "betreffende digitale financiële activa" is na lange discussies al in 2018 in eerste lezing aangenomen.

Er wordt echter niet ingegaan op de wijze waarop bestaande cryptocurrencies behandeld moeten worden. Ondertussen heeft de centrale bank zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het in omloop brengen van cryptocurrencies zoals Bitcoin, IOTA in Rusland. Hoewel dit nadelig lijkt is het super belangrijk dat er over wordt gesproken en dat er gesprekken plaatsvinden. Dit laat namelijk zien dat de overheid zich er tenminste wel mee bezig aan het houden is.

Belangrijk voor de economie

Alexander Zhuravlev, voorzitter van de Commissie voor Juridische Ondersteuning van de Digitale Economie van de Moskouse afdeling van de Russische Orde van Advocaten, merkte op dat "in de context van de crisis in de Russische Federatie, men niet moet afzien van kansen. Met moet kiezen voor de juiste administratie en niet voor een belemmerende aanpak". Hij werkte uit dat "zelfs met het wettelijke verbod op crypto activa, gebruikers de mogelijkheid zullen hebben om het te omzeilen door middel van technische middelen zoals een VPN.

De directeur-generaal van de Moskouse digitale school, Dmitry Zacharov, is van mening dat Rusland al veel kansen heeft gemist door niet te zorgen voor een goede juridische omgeving voor cryptovaluta wanneer dat nodig was.