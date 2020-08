Al meer dan 40 jaar in hetzelfde huurhuis

Publicatie: di 04 augustus 2020 08.41 uur

SURHUISTERVEEN - Groot feest voor meer dan honderd bewoners van een huurwoning in Achtkarspelen: ze wonen al meer dan 40 jaar in hetzelfde huis en krijgen deze week een geschenk van de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging rijdt een grote Cadillac in Surhuisterveen naar de huurders om hen te verrassen.

Een grote blauwe Cadillac komt de Verkerckstraat in Surhuisterveen binnen. De Cadillac is versierd met rode ballonnen en zonnebloemen die uit de kofferbak steken.

'Deze zijn voor onze huurders', zegt directeur Emmy Elgersma van woningbouw.

De eerste familie die de Cadillac de deur uit krijgt, is de familie Black. Ze leven al bijna 50 jaar in deze straat . Huisvestingswerkers zijn gekleed in kleding uit de jaren 80. Ze komen uit de Cadillac in een Elvis-kostuum.

Meer dan 100

De woningbouw is de hele week gaande om mensen in de schijnwerpers te zetten. In totaal zijn er meer dan 100 mensen die al 50 jaar een huis huren.

